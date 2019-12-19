20 Aralık 2019, Cuma

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. İkili maç eleme usülüyle oynanan turnuvaya Süper Lig ekipleri damga vurdu. İ��te Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar...

Giriş Tarihi: 19.12.2019 23:51
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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

İŞTE TÜRKİYE KUPASI'NDA SON 16'YA KALAN TAKIMLAR

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur rövanş karşılaşmaları bugün oynanan 5 maçla sona erdi.

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

Son 16 turunca oynanacak maçlar, yarın saat 12'de yapılacak kura çekimiyle belli olacak.

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

KASIMPAŞA

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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!

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