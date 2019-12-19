20 Aralık 2019, Cuma
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İşte Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar!
Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur heyecanı, bugün oynanan 5 karşılaşmayla sona erdi. İkili maç eleme usülüyle oynanan turnuvaya Süper Lig ekipleri damga vurdu. İ��te Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16'ya kalan takımlar...
Giriş Tarihi: 19.12.2019 23:51
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