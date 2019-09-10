10 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Şenol Güneş'in planı belli oldu!

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son oynadığı Andorra maçını son dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 kazanan Milli Takımda, değişim rüzgarları esiyor. Andorra maçında gol yollarında etkili olamayan Türkiye'de Şenol Güneş'in Moldova maçında değişiklik yapması bekleniyor. İşte o değişiklikler...

Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:18
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Şenol Güneş'in planı belli oldu!

Andorra maçında takımın oynadığı oyunu beğenmeyen Şenol Güneş, Moldova maçı öncesinde değişikliğe gidiyor.

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Şenol Güneş'in planı belli oldu!

Özellikle takımın hücum da ortaya koyduğu performansı beğenmeyen tecrübeli çalıştırıcı, bu bölgede bazı oyunculardan istediği verimi alamadı.

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Şenol Güneş'in planı belli oldu!

Hücum organizasyonlarında beklenen performansı gösteremeyen Hakan Çalhanoğlu, Güneş tarafından kulübeye çekilecek.

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Şenol Güneş'in planı belli oldu!

Şenol Güneş'in Milanlı yıldız ismin yerine Andorra maçnının yıldızı Ozan Tufan'a şans verecek.

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Şenol Güneş'in planı belli oldu!

Güneş'in son zamanlarda performansı düşük olan Hakan'ı korumak için böyle bir hamlede bulunacağı öğrenildi.

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