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Şenol Güneş'in planı belli oldu!
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri'nde son oynadığı Andorra maçını son dakikada Ozan Tufan'ın attığı golle 1-0 kazanan Milli Takımda, değişim rüzgarları esiyor. Andorra maçında gol yollarında etkili olamayan Türkiye'de Şenol Güneş'in Moldova maçında değişiklik yapması bekleniyor. İşte o değişiklikler...
Giriş Tarihi: 10.09.2019 10:02 Güncelleme Tarihi: 10.09.2019 10:18
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