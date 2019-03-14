14 Mart 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi. İşte mücadeleye damga vuran an...

Giriş Tarihi: 14.03.2019 00:57 Güncelleme Tarihi: 14.03.2019 00:58
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Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı

Şampiyonlar Ligi son 16 turu ikinci maçında Barcelona ile Lyon karşı karşıya geldi.

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Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı

Karşılaşmanın 34. dakikasında Lyon'da sakatlanan kaleci Lopes maça devam edemedi ve gözleri dolarak alkışlarla oyunu terk etti.

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Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı

Lopes'in yerine Mathieu Gorgelin oyuna girdi.

İşte o anda yaşananlar...

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Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı
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Kaleci Lopes gözyaşlarına engel olamadı
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