11 Ekim 2019, Cuma
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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik
2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 7. maçında Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk ediyor. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak EURO 2020'ye gitme yolunda dev bir adım atmak isteyen Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in Moldova maçının 11'inden 4 değişiklik yaptığı öğrenildi. İşte Türkiye'nin Arnavutluk karşısındaki muhtemel 11'i...
Giriş Tarihi: 11.10.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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