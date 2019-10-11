11 Ekim 2019, Cuma

A SPOR GALERİ

A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

2020 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri H Grubu'nda 15 puanla zirvede yer alan A Milli Futbol Takımımız, gruptaki 7. maçında Kadıköy'de Arnavutluk'u konuk ediyor. Kritik mücadeleden galibiyetle ayrılarak EURO 2020'ye gitme yolunda dev bir adım atmak isteyen Milli Takım'da teknik direktör Şenol Güneş'in Moldova maçının 11'inden 4 değişiklik yaptığı öğrenildi. İşte Türkiye'nin Arnavutluk karşısındaki muhtemel 11'i...

Giriş Tarihi: 11.10.2019 02:08 Güncelleme Tarihi: 11.10.2019 07:54
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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

2020 Avrupa Şampiyonası'na katılmak için elemelerde başarılı şekilde mücadele eden A Milli Futbol Takımı'mız, bugün 21.45'te Kadıköy'de Arnavutluk'u ağırlıyor.

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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Grupta topladığı 15 puanla lider konumda bulunan ay-yıldızlılarımız, rakibini devirerek Fransa maçına güçlü şekilde çıkmak istiyor.

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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik


Grubun diğer maçında İzlanda-Fransa karşılaşmasında çıkacak olası beraberlik sonucu, bizim de galibiyetimizle gruptan çıkma adına büyük avantaj sağlayacak.

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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

TIKLIM TIKLIM OLACAK
A Milli Takımı'mızın Arnavutluk maçını Rumen hakem Ovidiu Hategan yönetecek. Müsabaka TRT 1'den naklen yayınlanacak.

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A Milli Takım'ın Arnavutluk 11'i netleşti! Şenol Güneş'ten 4 değişiklik

Gruptaki 6 maçın 5'ini kazanan kırmızı-beyazlılar, tek yenilgisini deplasmanda İzlanda'ya karşı almıştı. Fransa'yı 2-0 yendiğimiz için ikili averajla Horozlar'ın önünde bulunuyoruz.

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