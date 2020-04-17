Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.