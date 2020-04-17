17 Nisan 2020, Cuma

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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

Dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsü (Covid-19), yüzbinlerce kişinin ölümüne sebep olurken, milyonlarca kişiye de bulaşmıştı. Gerek dünyada gerekse ülkemizde de pandemiye karşı çalışmalar yürütülürken, ülkemizden corona virüsüne karşı sevindirici iki gelişme birden yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 10:49
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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

İlk olarak pandemi sürecinde mesleki ve teknik Anadolu liselerinde üretim kapasitesini harekete geçiren MEB, bu kapsamda temizlik ve dezenfeksiyon ürünlerinden maskeye, tek kullanımlık önlük ve tulumdan yüz koruyucu sipere kadar çok çeşitli ürünlerin seri üretimine geçti.

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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

Solunum cihazına odaklanan ve İstanbul ve Hatay'da Ar-Ge çalışmaları yürüten MEB, bu konudaki ilk açıklamayı dün paylaştı. İlk solunum cihazı Hatay Şehit Serkan Talan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Biyomedikal Cihaz Teknolojileri Ar-Ge atölyelerinde üretildi.

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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

Bu kapsamdaki çalışmaların bir diğer aşaması da İstanbul'da yürütülen çalışmalarla tamamlandı. İstanbul Kartal Şehit Öğretmen Hüseyin Ağırman Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde Ar-Ge atölyesinde ikinci solunum cihazı üretildi.

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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

Bu lisede de hastanelerde (serviste) ve ev ortamında kullanılmak üzere "Expirium Filtreli Otomatik Ambu Ventilatör" üretimi geliştirildi. Bu solunum cihazının ilave bir özelliği daha bulunuyor. Geliştirilen solunum cihazı, kontrolünün bir kontrol paneli ile uzaktan pc veya cep telefonu uygulamasıyla yapılabilmesi özelliği sayesinde ambulans ya da sahra hastanelerinde de kullanılabilecek.

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Türkiye'de sevindiren corona virüsü gelişmesi! Hem ilaç hem de...

"AR-GE MERKEZLERİMİZ PROJELERİ BAŞARIYLA TAMAMLADI"
Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, bu süreçte meslek liselerinin üretim kapasitesini harekete geçirdiklerini, temizlik ve dezenfeksiyon malzemelerinden cerrahi maske üretimine, tek kullanımlık önlük ve tulum üretiminden yüz koruyucu sipere kadar altyapıyı güçlendirdikleri tüm alanlarda yoğun üretim yapıldığını anlattı.

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