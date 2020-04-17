17 Nisan 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Çin'de başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılan corona virüsü, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olurken, Rumen futbolunun efsanesinin evinden çıkanlar adeta şoke etti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 17.04.2020 20:49 Güncelleme Tarihi: 17.04.2020 20:57
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Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgının bilançosu her geçen gün ağırlaşıyor.

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Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Dünya genelinde vaka sayısı 2 milyon 200 bin barajını aşarken hayatını kaybedenlerin sayısı ise 150 bine yaklaştı.

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Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Salgını diğer ülkelere kıyasla daha hafif geçiren Romanya'da şimdiye dek 8 bin pozitif vaka tespit edildi.

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Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

400 kişinin corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği Romanya'da hastalığı yenenlerin sayısı ise 1.500'ü geçti.

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Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Rumen futbolunun efsane ismi Victor Piturca, bu tabloda dahi aldığı katı ve ilginç önlemlerle adından söz ettirmeyi başardı.

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