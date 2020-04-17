Böylesi görülmedi! Evinden corona virüsü testi makinesi çıktı...

Çin'de başlayan ve Avrupa başta olmak üzere dünyanın birçok bölgesine yayılan corona virüsü, dünyada binlerce insanın ölümüne neden olurken, Rumen futbolunun efsanesinin evinden çıkanlar adeta şoke etti. İşte detaylar...