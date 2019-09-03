Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte o isimler

Türkiye'de yaz transfer sezonunun son günü kulüpler birçok önemli oyuncuya imza attırdı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala eksik bölgelerine takviyeler yapan kulüplerden son gün bombaları üst üste geldi. Son saatlerin hareketli geçtiği Türkiye'de işte son gün yapılan transferler...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:21 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





