03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte o isimler

Türkiye'de yaz transfer sezonunun son günü kulüpler birçok önemli oyuncuya imza attırdı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala eksik bölgelerine takviyeler yapan kulüplerden son gün bombaları üst üste geldi. Son saatlerin hareketli geçtiği Türkiye'de işte son gün yapılan transferler...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 09:58 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:21
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte o isimler
Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte o isimler
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri.
Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri.

Abdulcebrail Akbulut

ERZURUMSPOR

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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri

Selçuk Şahin

BURSASPOR

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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri

Allahyar Sayyadmanesh

İSTANBULSPOR

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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri

Martin Skrtel

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