03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri

Türkiye'de yaz transfer sezonunun son günü kulüpler birçok önemli oyuncuya imza attırdı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala eksik bölgelerine takviyeler yapan kulüplerden son gün bombaları üst üste geldi. Son gün piyasasının hareketli geçtiği Türkiye'de işte son gün yapılan transferler...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 09:56
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
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Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri
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