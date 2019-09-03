Türkiye'de atılan son gün imzaları! İşte son gün transferleri

Türkiye'de yaz transfer sezonunun son günü kulüpler birçok önemli oyuncuya imza attırdı. Transfer sezonunun bitmesine sayılı günler kala eksik bölgelerine takviyeler yapan kulüplerden son gün bombaları üst üste geldi. Son gün piyasasının hareketli geçtiği Türkiye'de işte son gün yapılan transferler...