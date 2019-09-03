03 Eylül 2019, Salı
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Ezeli rakiplere transferde büyük şok!
Transfer döneminin ilk gününden itibaren üç büyük takım için birçok isim yazılıp çizildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok dünya yıldızı ile temas kurdu fakat transferler bir türlü gerçekleşmedi. İşte 3 büyüklerin isteyip de alamadığı dünya yıldızları...
Giriş Tarihi: 03.09.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:28
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