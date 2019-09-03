03 Eylül 2019, Salı

A SPOR GALERİ

Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Transfer döneminin ilk gününden itibaren üç büyük takım için birçok isim yazılıp çizildi. Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın birçok dünya yıldızı ile temas kurdu fakat transferler bir türlü gerçekleşmedi. İşte 3 büyüklerin isteyip de alamadığı dünya yıldızları...

Giriş Tarihi: 03.09.2019 12:23 Güncelleme Tarihi: 03.09.2019 12:28
  • 1
  • 31
Ezeli rakiplere transferde büyük şok!
  • 2
  • 31
Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş kadrosuna birçok ismi katarak yeni sezonda şampiyonluk ipini göğüslemek istiyor.

  • 3
  • 31
Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Cimbom Falcao gibi, Fenerbahçe de Luiz Gustavo gibi dünya yıldızlarıyla kadrosunu güçlendirerek dünya çapında büyük ses getirdi.

  • 4
  • 31
Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

3 büyüklerin transfer ettiği oyuncuların yanında transfer edemediği de birçok yıldız vardı.

  • 5
  • 31
Ezeli rakiplere transferde büyük şok!

Transfer döneminin başından bu yana Kolarov transferiyle yatıp kalktan Fenerbahçe, mutlu sona ulaşamadı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör