23 Ekim 2020, Cuma

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

Son dönemlerde temsilcilerimizin aldığı kötü sonuçlardan sonra UEFA ülke sıralamasında oldukça sıkıntılı bir sürece giriş yaptık. Gelecek dönemler adına oldukça önemli olan sıralamada Türkiye 13. sıraya geriledi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 23.10.2020 01:46
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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

Türk kulüplerinin Avrupa'da aldığı üst üste başarısız sonuçların ardından UEFA Ülke Sıralaması'nda yaşadığımız düşüş sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılım sağlaması için en azından ilk 11'de olmamız gerekirken, gelen kayıplar sonrasında gerileme devam etti.

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

Bu sezon sadece 8 maçta 2 galibiyet aldık ve Başakşehir ile Sivasspor'un kayıplarının ardından Rangers'ın galibiyeti ile birlikte bir basamak daha geriledik. İşte UEFA'da kulüplerin topladığı puanlara göre ilk 20 sıradaki ülkeler ve puanları...

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

1 İSPANYA: 82.569 PUAN

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

2 İNGİLTERE: 80.997 PUAN

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Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

3 İTALYA: 63.581 PUAN

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