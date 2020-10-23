Türkiye UEFA ülke sıralamasında yine geriledi!

Bu sezon sadece 8 maçta 2 galibiyet aldık ve Başakşehir ile Sivasspor'un kayıplarının ardından Rangers'ın galibiyeti ile birlikte bir basamak daha geriledik. İşte UEFA'da kulüplerin topladığı puanlara göre ilk 20 sıradaki ülkeler ve puanları...