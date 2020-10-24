24 Ekim 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (6. hafta)

Süper Lig'in 6. haftasında 24 Ekim Cumartesi günü sonuna dek 5 karşılaşma oynandı. Muhteşem maçlara sahne olan Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray deplasmanda BB. Erzurumspor'u 2-1 yenerek 3 puanı hanesine yazdırdı. İşte Süper Lig'de 6. hafta sonrası oluşan güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 24.10.2020 21:14
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

21- Ankaragücü - 1 Puan

GALERİ DEVAM EDİYOR
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

20 - Gençlerbirliği - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

19- Beşiktaş - 4 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

18- Denizlispor - 5 Puan

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 6. hafta

17- Yeni Malatyaspor - 5 Puan

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