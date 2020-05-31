31 Mayıs 2020, Pazar

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ara verilen ligler, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) kararıyla 12 Haziran'da tekrar başlayacak. Alınan bu karar sonrası pandemi önlem paketi, gelecek sezonun seyircili oynanıp oynanmayacağı gibi birçok soru akıllara gelmişti. Sabah gazetesi köşe yazarı Bülent Timurlenk, köşesinde konuyla ilgili bir yazı kaleme aldı...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:36
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Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

Rezerv lig projesi yıllardır gündemde, TFF de bu sezon için kesin adım atacağını açıkladı ve genç oyuncuların yetişmesine büyük katkı verecek organizasyona itirazlar yükseldi.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

Alt liglerde, Süper Lig takımlarının B kadrolarının rekabeti bozacağını savunup, 'Federasyona dava açarız' diyen başkan bile çıktı.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

İspanya örneği sanırım bize yol gösterebilir. İspanya'nın Süper Lig'inin bir altında dönem dönem B takımları yarıştı ama bu sezon baktığımızda ülkenin en üst iki liginden 40 takımın sadece 19'unun bölgesel 2. ligde mücadele ettiğini görüyoruz.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

Barça B, Real Madrid B dönem dönem birinci lige çıktılar. Kuralı herkes biliyor, A takımın olduğu lige yükselemezsin. Ancak bir gerçek de var, Barça ve Madrid'in B takımları birinci ligde tutunamadılar.

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Türkiye Futbol Federasyonu'nun TFF kararı sonrası flaş öneri! Rezerv lig

Elbette her takım kazanmak için sahaya çıkıyor ama burada hedef ağırlıklı olarak gençlerin oynadığı 11'lerde sakatlıktan dönmüş A takımı oyuncularına da hazırlanma fırsatı yaratmak.

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