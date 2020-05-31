31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen yıldız futbolcu Jose Antonio Ryes, geçirdiği trafik kazası ile spor dünyasını yasa boğmuştu. Yıldız futbolcunun ölümünün ardından geçen 1 yılın ardından şok bir rapor ortaya çıktı. İşte Jose Antonio Reyes'in ölümüne sebep olan kaza ile ilgili son gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 19:16
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Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Arsenal, Real Madrid, Atletico Madrid ve Sevilla kulüplerinin formasını giyen İspanyol yıldız Jose Antonio Reyes, geçen yıl geçirdiği trafik kazası sonrasında hayatını kaybetmişti.

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Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Futbol dünyasını yasa boğan ölümün üzerinden geçen 1 yıl sonrasında kazanın raporu ortaya çıktı.

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Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Raporda daha önce açıklanın aksine kimsenin bilmediği bir detaya da yer verildi.

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Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

HIZ LİMİTİNİ AŞTI

Korkunç trafik kazası 1 Haziran 2019'da Sevilla - Utrera arasındaki A-376 otoyolunda meydana geldi.

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Reyes'in ölümüyle ilgili şok gerçek ortaya çıktı

Jose Antonio Reyes yönetimindeki araç maksimum 120 kilometre izni olan yolda 187 kilometre hızla giderken kaza yaptı.

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