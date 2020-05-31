31 Mayıs 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı yayılalarak, 5.5 milyondan fazla insanın salgına yakalanmasına ve 350 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Pandeminin etkileri devam ederken, bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili corona virüsünün çıkış yeri olan Çin'den bir haber geldi. Çinli bilim insanları yeni tip corona virüsü aşısı geliştirdiklerini duyurdu ve iyileşme oranını da açıkladı: Yüzde 99... İşte son dakika Covid-19 gelişmeleri...

Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:20
ABONE OL
  • 1
  • 19
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

Çin merkezli Sinovac şirketi ve Çinli bilim insanlarının yüzde 99 oranında başarı olması beklenen corona virüsü aşısı geliştirdikleri duyuruldu.

  • 2
  • 19
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

İngiliz medyası, aşının şu anda klinik deneylerde ikinci aşamada olduğu ve binden fazla kişinin gönüllü olarak klinik deneylerde yer aldığını bildirdi.


  • 3
  • 19
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

Sinonav'ta çalışan bilim insanı Luo Baishan'ın, aşının yüzde 99 oranında başarı olacağından emin olduklarını söylediği aktarıldı.

  • 4
  • 19
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

İngiliz medyasındaki habere göre, aşının adı 'CoronaVac' olarak belirlendi. Maymunlarda denenen aşının, maymunları corona virüsten koruduğu öne sürüldü.

  • 5
  • 19
Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

Sinovac'ten yapılan açıklamada, "Sinovac Biyotek'te çalışan bilim insanları, toplamda 8 maymuna 2 farklı corona virüsü aşısı verdi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör