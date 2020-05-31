Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısında ilk denemeler yapıldı! İşte sonucu

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı yayılalarak, 5.5 milyondan fazla insanın salgına yakalanmasına ve 350 binden fazla insanın da hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Pandeminin etkileri devam ederken, bilim insanları her geçen gün çalışmalarını sıklaştırmaya devam ediyor. Konuyla ilgili corona virüsünün çıkış yeri olan Çin'den bir haber geldi. Çinli bilim insanları yeni tip corona virüsü aşısı geliştirdiklerini duyurdu ve iyileşme oranını da açıkladı: Yüzde 99... İşte son dakika Covid-19 gelişmeleri...

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Giriş Tarihi: 31.05.2020 10:20 ABONE OL