01 Mart 2019, Cuma
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Fikret Orman ve Mustafa Cengiz bir araya geldi! İşte konuşulanlar...
Beşiktaş Başkanı fikret Orman ve Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz bir araya geldi. İki başkan Kulüpler Birliği'nin Galatasaray-Konyaspor maçı üzerine yaptığı açıklama hakkında konuştu.
Giriş Tarihi: 01.03.2019 18:42
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