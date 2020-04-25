25 Nisan 2020, Cumartesi

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Corona virüsünün en çok etkilediği sektörlerden olan turizmde canlanmalar yaşanması için yol haritaları oluşturuldu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, otellerin uygulayacağı tedbirleri ve şehirler arası yolculukların ne zaman başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 12:07
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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Coronavirüsü sonrası kademe kademe rahatlama yaşanacak sektörlerin başında gelen turizm için yol haritası belli oldu. Hükümetin ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın sektör temsilcileri ile yaptığı toplantılar sonrasında belirlenen yol haritasına göre, oteller önlemlerini alarak mayıs sonu açılmaya başlayabilecek.

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Otellerde açık büfenin açılmaması, kapasitenin yarısının kabul edilmesi ve her şey dahil sisteminden uzaklaşılıp butik hizmet verilmesi planlanıyor.

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Virüs sonrasında sadece otellerde değil bölgedeki restoran ve eğlence mekanlarında da bazı tedbirlerin alınması planlanıyor. İşletme girişlerinde muayene, özel kıyafet ile servis, sandalyelerde azaltma ve maske kullanım şartı gibi önlemler alınması bekleniyor.

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

Bazı oteller, aileye özel bina ve sahil seçeceği sunabilecek. İşletmelerde sağlık personelinin sayısı da arttırılacak. Sağlık personelinin 7/24 otelde bulunması sağlanacak.

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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?

ŞEZLONGLARA SINIRLAMA
Akyaka, Selimiye, Bozburun gibi küçük turizm yerleşkelerinde apart ve pansiyonlarda ramazan bayramı sonrası itibariyle yoğunluk bekleniyor. Şezlong sayısının yarı yarıya düşmesi, günübirlik düzenlenen yat ve azmak turlarında ise sınırlamaya gidilmesi planlanıyor.

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