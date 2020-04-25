25 Nisan 2020, Cumartesi
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Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy tarih verdi! Şehirler arası yolculuk ne zaman başlayacak?
Corona virüsünün en çok etkilediği sektörlerden olan turizmde canlanmalar yaşanması için yol haritaları oluşturuldu. Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuyla ilgili açıklamalarda bulunurken, otellerin uygulayacağı tedbirleri ve şehirler arası yolculukların ne zaman başlayacağını açıkladı. İşte detaylar...
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