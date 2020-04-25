25 Nisan 2020, Cumartesi
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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! "Keşke beni dinleseydi"
Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 7 yıl önce Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti. Tedavisine hala devam edilen ve İsviçre'de Cenevre gölü yakınlarında aile tarafından koruma altına alınan Schumacher için eski menajeri yıllar sonra "Keşke beni dinleseydi" dedi.
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