25 Nisan 2020, Cumartesi

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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! "Keşke beni dinleseydi"

Efsane Formula 1 pilotu Michael Schumacher, 7 yıl önce Fransız Alpleri'nde kayak yaparken kaza geçirmişti. Tedavisine hala devam edilen ve İsviçre'de Cenevre gölü yakınlarında aile tarafından koruma altına alınan Schumacher için eski menajeri yıllar sonra "Keşke beni dinleseydi" dedi.

Giriş Tarihi: 25.04.2020 16:20
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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! Keşke beni dinleseydi

Michael Schumacher'in eski menajeri Willi Weber, Alman pilot ile ilgili çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! Keşke beni dinleseydi

Geçirdiği kaza sonrası 7 yıldır komada bulunan efsane pilot hakkında birçok ünlü isim açıklamalarda bulundu. Efsane pilotun eski menajeri Willi Weber de Schumacher hakkında flaş sözler kullandı.

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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! Keşke beni dinleseydi

Michael Schumacher, Formula 1 kariyeri boyunca Benetton ve Ferrari'de yarışı. Her iki takımla da harika başarılar ve şampiyonluklar yaşayan Alman pilot, 2006 sonunda Formula 1'den emekli oldu.

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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! Keşke beni dinleseydi

2009 sonunda üç yıl aradan sonra Formula 1'e geri dönen efsane pilot, tamamen farklı bir teknoloji ve pilot jenerasyonuyla karşı karşıyaydı.Sonuç olarak 2012 sonunda, podyuma da çıktığı yılın ardından Formula 1'den emekli oldu.

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Michael Schumacher'in eski menajeri itiraf etti! Keşke beni dinleseydi

Kolner Express'e konuşan eski menajeri Willi Weber, "Michael'ın aracın sürüş tarzıyla ilgili sorun yaşadığına %100 katılıyorum."

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