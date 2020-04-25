25 Nisan 2020, Cumartesi
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O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...
Yüzbinlerce insanın hayatına kaybetmesine neden olan ve milyonlarca insana bulaşan yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşısında bilim insanları çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Salgının en çok etkilediği ülkelerden olan ABD ve Brezilya'nın ardından bir ülkeden daha tepki çeken görüntüler geldi. Corona virüsü ilaç denemeleri yanlışlıkla basına sızdırıldı. İşte detaylar...
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