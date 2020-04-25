25 Nisan 2020, Cumartesi

A SPOR GALERİ

O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

Yüzbinlerce insanın hayatına kaybetmesine neden olan ve milyonlarca insana bulaşan yeni tip corona virüsü (Covid-19) karşısında bilim insanları çalışmalarını sürdürmeye devam ediyor. Salgının en çok etkilediği ülkelerden olan ABD ve Brezilya'nın ardından bir ülkeden daha tepki çeken görüntüler geldi. Corona virüsü ilaç denemeleri yanlışlıkla basına sızdırıldı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 25.04.2020 10:58
ABONE OL
  • 1
  • 30
O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

Dünya üzerinde corona virüsü kapanların sayısı 3 milyona doğru giderken, can kaybının yarın 200 bini aşması bekleniyor. Dünya Sağlık Örgütü, Çin'de denenen bir corona virüsü ilacının sonuçlarını yanlışlıkla açıkladı.

  • 2
  • 30
O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

Dünyadaki vakaların yaklaşık üçte birinin tespit edildiği ABD'de, pozitif sonuç veren testlerin sayısı bir günde 31 bin 900 artışla 886 bini aştı. Can kayıpları da yeniden yükseldi, bir günde 2 bin 342 hasta öldü. Covid-19 kurbanlarının sayısı 50 bini geçti. Minnesota'da St. Paul'deki bir sağlık çalışanı kendilerini alkışlayanlara gözyaşlarıyla karşılık veriyor.

  • 3
  • 30
O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

ABD Başkanı Donald Trump'ın bir an önce normal hayata dönülmesi için kışkırttığı taraftarları birçok eyalette gösteri yaparken, karantina tedbirlerinin sürmesini isteyenler de kontra protesto yaptı. Washington'daki Trump International Hotel önüne bırakılan sembolik cesetlerin ardında ABD liderinin yalan söylediği yazıyor.

  • 4
  • 30
O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Parti'li başkanı Nancy Pelosi, 500 milyar dolarlık ek corona virüsü paketinin oylanmasından dakikalar önce gazetecilere açıklama yapıyor. Üç trilyon doları aşkın bir duyuran ABD'de işsizlik başvuruları 26 milyonu geçti.

  • 5
  • 30
O görüntüler tepki çekti! Corona virüsü ilaç denemeleri...

Brezilya'nın en büyük eyaleti olan Amazonas'ın en büyük şehri Manaus'taki toplu mezara defnedilen corona virüsü kurbanlarına, son 24 saat içerisinde yenileri eklendi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör