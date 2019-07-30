30 Temmuz 2019, Salı

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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

UEFA, gelecek sezon çıkış yapması ve yıldızını parlatması beklenen 50 genç futbolcu listesini resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede 3 Türk futbolcu da yer alırken bu isimlerden övgüyle söz edildi. İşte UEFA'nın listesi ve dahil edilen Türk futbolcular...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 18:01
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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

UEFA resmi internet sitesinden yayınladığı 'Avrupa'nın yükselen yıldızları' başlıklı listesinde sıralamaya aldığı her oyuncuyla ilgili kısa bir yorumda da bulundu. İşte geleceğin yükselen 50 yıldızı...

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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

Benoît Badiashile
(FRANSA, 18 – Monaco)

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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

Josip Brekalo
(HIRVATİSTAN, 21 – Wolfsburg)

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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

Rhian Brewster
(İNGİLTERE, 19 – Liverpool)

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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

Samuel Chukwueze
(NİJERYA, 20 – Villarreal)

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