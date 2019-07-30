30 Temmuz 2019, Salı
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UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!
UEFA, gelecek sezon çıkış yapması ve yıldızını parlatması beklenen 50 genç futbolcu listesini resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede 3 Türk futbolcu da yer alırken bu isimlerden övgüyle söz edildi. İşte UEFA'nın listesi ve dahil edilen Türk futbolcular...
Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 18:01
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