UEFA'nın 50 yetenek listesinde 3 Türk!

UEFA, gelecek sezon çıkış yapması ve yıldızını parlatması beklenen 50 genç futbolcu listesini resmi internet sitesinden açıkladı. UEFA editörleri tarafından hazırlanan listede 3 Türk futbolcu da yer alırken bu isimlerden övgüyle söz edildi. İşte UEFA'nın listesi ve dahil edilen Türk futbolcular...

Giriş Tarihi: 30.07.2019 17:28 Güncelleme Tarihi: 30.07.2019 18:01 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





