Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın son yıllarda ciddi bir gasp sorunu yaşadığı biliniyor. En fazla öne çıkan vakalardan biri de saat hırsızlığı... Polis istatistiklerine göre 2018'den bu yana tam 1400 saat kapkaç olayı yaşanıyor. Londra'ya giden turistlere rehberlerin en ciddi uyarıları, saat ve çantalarını hırsızlara karşı korumaları oluyor. İşte genellikle motosiklet kullanıp ve kask takan bu saldırganların son hedefi, Arsenal'in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac oluyor.