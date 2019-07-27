27 Temmuz 2019, Cumartesi
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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!
Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı Türk ve Avrupa spor kamuoyunda büyük yankı yarattı. Olayın ardından gün boyu saldırının nedeni ve oluş şekli ile ilgili farklı haberler yayılırken, gerçek sebebin gasp olduğu ortaya çıktı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen, bıçaklı saldırganların Kolasinac'ın saatini çalmak istedikleri, Mesut Özil'in rastlantı eseri olaya dahil olduğu öğrenildi.
Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:19
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