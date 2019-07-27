27 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

Mesut Özil ve Arsenal'den takım arkadaşı Sead Kolasinac'a bıçaklı saldırı Türk ve Avrupa spor kamuoyunda büyük yankı yarattı. Olayın ardından gün boyu saldırının nedeni ve oluş şekli ile ilgili farklı haberler yayılırken, gerçek sebebin gasp olduğu ortaya çıktı. Kimlikleri henüz belirlenemeyen, bıçaklı saldırganların Kolasinac'ın saatini çalmak istedikleri, Mesut Özil'in rastlantı eseri olaya dahil olduğu öğrenildi.

Giriş Tarihi: 27.07.2019 10:19
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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

Şoke eden olay, öncesi, yapılışı ve sonrasıyla şöyle:

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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

İngiltere'nin başkenti Londra'nın son yıllarda ciddi bir gasp sorunu yaşadığı biliniyor. En fazla öne çıkan vakalardan biri de saat hırsızlığı... Polis istatistiklerine göre 2018'den bu yana tam 1400 saat kapkaç olayı yaşanıyor. Londra'ya giden turistlere rehberlerin en ciddi uyarıları, saat ve çantalarını hırsızlara karşı korumaları oluyor. İşte genellikle motosiklet kullanıp ve kask takan bu saldırganların son hedefi, Arsenal'in Bosnalı oyuncusu Sead Kolasinac oluyor.

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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

Lüks ürün satan mağazaları takibe alan saldırganlar, Kolasinac'ın pahalı bir saat aldığını öğrenip, uygun bir yerde gasp edebilmek için kendisini takibe alırken, aradıkları fırsat önceki gün ortaya çıkıyor.

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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

Mesut Özil, bir paket almak için eşi Amine Gülşe ile birlikte takım arkadaşının evine gidiyor. Kolosinac'ın dışarı çıkmasıyla da kapkapçılar harekete geçiyor. Biri uzun bıçağını çekip Kolasinac'a doğrulturken, Amine Gülşe panik halinde bağırmaya başlıyor.

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Mesut Özil olayının perde arkası ortaya çıktı!

Almanya doğumlu ve Mesut'un çocukluk arkadaşı Boşnak oyuncu, saldırganlara yumruklarıyla karşı koymaya çalışıyor. Onlar şaşırıp kaçmaya, arabanın etrafında dolanmaya başlıyor. Eşini korumak için arabada kalan Mesut, arkadaşına "Hemen bin" diye sesleniyor. Saldırganları püskürten Kolasinac arabaya atlıyor, Mesut gaza basıyor. Ancak saldırganlar pes etmiyor ve motosikletleriyle Mesut, eşi ve Kolasinac'ı taşıyan arabayı takip etmeye başlıyor.

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