Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 5 Ekim itibarıyla sona erdi. 2020/2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Anadolu ekipleri de yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirirken, bazı takımlar bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği oyuncuları renklerine bağladı. İşte yaz transfer döneminde Anadolu takımlarının transfer ettiği yıldız isimler. Son dakika transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 05.10.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 23:30 ABONE OL