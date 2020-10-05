05 Ekim 2020, Pazartesi

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

Süper Lig'de yaz transfer dönemi 5 Ekim itibarıyla sona erdi. 2020/2021 sezonunda şampiyonluk mücadelesi verecek olan Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor'un dışında Anadolu ekipleri de yaptığı transferlerle adından sıkça söz ettirirken, bazı takımlar bir dönem Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray'ın da istediği oyuncuları renklerine bağladı. İşte yaz transfer döneminde Anadolu takımlarının transfer ettiği yıldız isimler. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 05.10.2020 23:25 Güncelleme Tarihi: 05.10.2020 23:30
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

JOSEPH PAINTSIL - ANKARAGÜCÜ

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

ADAMA TRAORE - HATAYSPOR

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

MAME BIRAM DIOUF - HATAYSPOR

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

AARON LENNON - KAYSERİSPOR

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Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray istedi Anadolu takımları aldı! İşte biten transferler

DENIS ALIBEC - KAYSERİSPOR

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