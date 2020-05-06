06 Mayıs 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

İngiltere'de Tottenham forması giyen Güney Koreli futbolcu Heung-min Son'un askerdeki fotoğrafları ortaya çıktı.

Giriş Tarihi: 06.05.2020 21:31
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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Tottenham'ın yıldız futbolcusu Heung-min Son corona virüsü günlerinde askerlik görevini yerine getiriyor.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Skorer'in derlediği habere göre, Güney Kore'de ve İngiltere'de yayınlanan fotoğraflarda, Son'un mecburi askerlik görevini yerine getirdiği anlardan kareler paylaşıldı.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Corona virüsü günlerine denk gelen askerliğini Güney Kore'de Jeju Adası'nda yapan yıldız futbolcu, silahlı ve kamuflajlı görüntüsüyle dikkat çekti.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

2018'de Güney Kore Milli Takımı ile Asya Oyunları'nı kazandığı için askerlik süresi 21 aydan 3 haftaya inen 27 yaşındaki oyuncu, 136 numaralı kaskıyla göze çarptı.

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Tottenham'ın yıldızı Heung-min Son askerde! İşte o görüntüler...

Güney Kore basını, 136 numaralı kaskın Heung-min Son olduğunu servis etti. Yıldız futbolcu birliğine böyle teslim olmuştu.

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