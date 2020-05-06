06 Mayıs 2020, Çarşamba

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig'e ara verilmişti. Yapılan açıklamanın ardından Süper Lig'in 12 Haziran'da başlanacağı duyurulmuştu. Peki, Süper Lig'de kalan 8 haftanın fikstürü nasıl olacak? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 06.05.2020 18:11 Güncelleme Tarihi: 06.05.2020 18:12
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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in yaptığı duyuru sonrası liglerin başlaması için nihai karar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre Süper Lig 12 Haziran tarihinde seyircisiz olarak başlayacak.

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

26 Temmuz tarihinde ise bitirilmesi planlanan Süper Lig için hafta sonu 7 haftan içi ise 1 maç olacak şekilde bir program düşünülüyor.

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

Peki ligde kalan 8 haftada Başakşehir, Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray, Sivasspor ve Trabzonspor hangi takımlarla karşı karşıya gelecek. İşte detaylar...

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

BAŞAKŞEHİR'İN FİKSTÜRÜ

Başakşehir-Alanyaspor

Ankaragücü-Başakşehir

Başakşehir-Galatasaray

Antalyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Denizlispor

Konyaspor-Başakşehir

Başakşehir-Kayserispor

Kasımpaşa-Başakşehir

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Süper Lig resmen başlıyor! İşte lig fikstürü

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ

Beşiktaş-Antalyaspor

Denizlispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Konyaspor

Kayserispor-Beşiktaş

Beşiktaş-Kasımpaşa

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş

Beşiktaş-Fenerbahçe

Gençlerbirliği-Beşiktaş

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