Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, bilim adamları ise Covid-19 virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalara dair umut verici gelişmeler yaşanırken, son olara deve ailesinin bir üyesi olan lamalar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya tedavi için umutlandıran bir tablo ortaya çıktı. Peki, Lamalar corona virüsü tedavisinde kullanılacak mı? İşte detaylar...