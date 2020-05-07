07 Mayıs 2020, Perşembe

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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkarak dünyaya yayılan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle hayat durma noktasına gelirken, bilim adamları ise Covid-19 virüsüne karşı ilaç ve aşı çalışmalarına devam ediyor. Yapılan çalışmalara dair umut verici gelişmeler yaşanırken, son olara deve ailesinin bir üyesi olan lamalar üzerinde yapılan çalışmalarda ortaya tedavi için umutlandıran bir tablo ortaya çıktı. Peki, Lamalar corona virüsü tedavisinde kullanılacak mı? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.05.2020 10:12
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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

İlk olarak Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp ardından tüm dünyayı sarsan ölümcül corona virüsü (Covid-19) can almaya devam ediyor...

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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Gelen son verilere göre dünya genelinde hastalığın bulaştığı hasta sayısı 3 milyon 753 bine yükselirken, ölenlerin sayısı ise 263 bine çıktı. Bu arada virüsü yenenlerin sayısı ise 1 milyon 242 bin oldu.

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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Türkiye'de ise açıklanan son rakamlara göre toplam vaka sayısı 131 bin olurken, vefat edenlerin sayısının ise 3 bin 584 olduğu görüldü. Öte yandan iyileşen vatandaşların sayısı ise 78 bini geçti.

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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Ölümcül corona virüsüne karşı tüm dünyada amansız bir mücadele veriliyor. Bu mücadelenin en ön saflarında sağlık çalışanları yer alırken arka planda ise bilim insanları aşı ve ilaç geliştirmek için zamanla yarışıyorlar.

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Corona virüsü tedavisinde umutlandıran gelişme! Lamalar çare olacak

Son olarak ABD'li ve Belçikalı bilim insanları sevindirici bir haberi duyurdular...

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