THY EuroLeague şampiyonu Anadolu Efes!

Avrupa'nın en büyüğü Anadolu Efes! Temsilcimiz, THY Euroleague finalinde Barcelona'yı kıran kırana geçen maç sonunda devirerek şampiyon olmayı başardı ve bu dev zaferi doyasıya kutladı. EuroLeague tarihinde ilk kez final MVP'si iki oyuncu seçilirken, bu başarıyı paylaşan isimler Shane Larkin ve Vasilije Micic oldu. Micic ayrıca, Final Four'un da en değerli oyuncusu seçildi. Temsilcimiz bu tarihi zafer sonrası hak edilen kupayı kaldırdı, zorlu maraton sonrası şampiyonluğun getirdiği mutluluk oyuncuların ve Euroleague'de şampiyon olan ilk Türk koç unvanıyla tarihe geçen Ergin Ataman'ın yüzünden okunuyordu. İşte THY Euroleague şampiyonluğu sonrası kupa töreninden unutulmaz anlar...