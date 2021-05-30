30 Mayıs 2021, Pazar

A SPOR GALERİ

Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Chelsea, UEFA Şampiyonlar Ligi finalinde Kai Havertz'in 42. dakikada attığı golle Manchester City'i 1-0 yendi. UEFA Şampiyonlar Ligi Final maçında 2020/21 sezonunun şampiyonu Chelsea oldu. Thomas Tuchel'in öğrencileri maçın ardından büyük sevinç yaşadı. İşte o anlar... | Son dakika spor haberleri

Giriş Tarihi: 30.05.2021 09:59 Güncelleme Tarihi: 30.05.2021 10:00
ABONE OL
  • 1
  • 18
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2020-2021 sezonunun final maçı Porto'nun Dragao Stadı'nda oynandı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

İki İngiliz ekibi Manchester City ile Chelsea'nin karşı karşıya geldiği dev finalde gülen taraf Chelsea oldu.

  • 3
  • 18
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

Maviler, güçlü rakibini Kai Havertz'in 43. dakikada attığı golle 1-0 mağlup edip kupaya uzandı. Chelsea'li futbolcular maç sonu büyük sevinç yaşadı.

  • 4
  • 18
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali

İşte sevinç gösterilerinden ve kupa töreninden kareler...

  • 5
  • 18
Son dakika spor haberi: Chelsea Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı! İşte törenden görüntüler... | UEFA Şampiyonlar Ligi finali
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör