31 Mayıs 2021, Pazartesi

A SPOR GALERİ

Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

Turkish Airlines EuroLeague (THY Avrupa Ligi) final maçında Anadolu Efes, Barcelona'yı mağlup etti ve Avrupa'nın en büyüğü oldu. Müsabakada Shane Larkin ve Vasilije Micic yıldızlaşırken, İspanyol basını ise adeta çılgına döndü. İşte o manşetler...

Giriş Tarihi: 31.05.2021 13:40
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Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

THY Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde Anadolu Efes, İspanya ekibi Barcelona'yı 86-81 mağlup ederek organizasyonda 2020-2021 sezonunun şampiyonu oldu.

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Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

1996 yılında Koraç Kupası'nı kazanarak tarihi bir zafer kazanan Anadolu Efes, 25 yıl sonra bu kez Avrupa'nın en büyüğü oldu. Anadolu Efes ayrıca, Fenerbahçe Beko'nun ardından Avrupa Ligi'ni kazanan ikinci Türk takımı olmayı başardı.

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Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

ERGİN ATAMAN TARİH YAZDI
Kariyerinde daha önce Saporta Kupası, EuroChallenge ve EuroCup şampiyonluğu yaşayan Anadolu Efes koçu Ergin Ataman, Avrupa'nın en büyük kupasını kazanarak basketbolda Avrupa'daki tüm kupaları kazanmış oldu. Ataman ayrıca, bu kupayı kazanan ilk Türk başantrenör olarak tarihe geçti.

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Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

İSPANYOL BASINI ÖFKELİ: FİYASKO VE LANET...
İspanyol medyası, Anadolu Efes karşısında maçın ilk bölümlerinde 10 sayı öne geçmesine rağmen üstünlüğünü koruyamayarak parkeden mağlubiyetle ayrılan Barcelona'yı yerden yere vurdu.

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Barcelona-Anadolu Efes maçının ardından İspanyol basını çılgına döndü!

Barcelona'nın mevcut oyuncu grubunu 'rüya kadro' olarak tanımlayan İspanyol basını, yapılan milyonlarca avroluk yatırım ve kurulan 'rüya kadroya rağmen' kupanın kazanılamamasını 'fiyasko' olarak nitelendirdi.

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