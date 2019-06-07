07 Haziran 2019, Cuma

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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunda gündemde olan yabancı sınırlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Bütün taraftarlar önümüzdeki sezon Süper Lig'e yabancı sınırlaması gelecek mi? sorusunun cevabını merak ediyordu. Özdemir'in açıklamalarından sonra bu soru yanıt buldu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 07.06.2019 22:24
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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

TFF Başkanı Nihat Özdemir, yabancı sınırı ile ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

Özdemir yaptığı açıklamada, ''Yabancı sınırı konusunda Kulüpler Birliği ile birlikte bir karar alacağız.

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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

Bütün kulüplerin verdiği bir kararda buluşacağız.

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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

BU SEZON DEĞİL

Önümüzdeki sezon için değil ama bundan sonraki sezonlar için uygulayacağımız bir sistem konusunda çalışma devam ediyor'' ifadelerini kullandı.

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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!

YABANCI SAYISI SINIRLANDIRILACAK

Nihat Özdemir, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada yabancı oyuncu sayısının sınırlanacağını söylemiş ve planlanan değişimi dile getirmişti.

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