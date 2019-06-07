07 Haziran 2019, Cuma
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TFF'den yabancı sınırlaması açıklaması!
Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Türk futbolunda gündemde olan yabancı sınırlaması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.Bütün taraftarlar önümüzdeki sezon Süper Lig'e yabancı sınırlaması gelecek mi? sorusunun cevabını merak ediyordu. Özdemir'in açıklamalarından sonra bu soru yanıt buldu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 07.06.2019 22:24
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