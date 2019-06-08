08 Haziran 2019, Cumartesi

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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

A Milli Futbol Takımı yarın 2020 Avrupa Şampiyonası elemeleri kapsamında son dünya şampiyonu Fransa Milli Takımı ile karşı karşıya gelecek. İki takımda da maç öncesi önemli isimler sakatlık yaşadı. Konya'da oynanacak mücadelede Maviler'in orta sahadaki yıldız ismi N'Golo Kante sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Chelsea'li yıldızın yerine oynayacak isim netleşirken, Kylian Mbappe'nin durumu da belli oldu. İşte kritik maçın muhtemel 11'leri...

Giriş Tarihi: 08.06.2019 10:06 Güncelleme Tarihi: 08.06.2019 10:07
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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Şampiyonası (EURO 2020) Elemeleri H Grubu 3. maçında cumartesi günü son Dünya Kupası şampiyonu Fransa ile Konya'da karşı karşıya gelecek.

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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

Konya Büyükşehir Belediye Stadı'nda oynanacak mücadele saat 21.45'te başlayacak ve TRT 1'den naklen yayımlanacak.

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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

Grupta oynadığı ilk iki maçı kazanan Türkiye, Fransa'nın ardından averajla ikinci sırada yer alıyor. Ay-yıldızlı ekip bu karşılaşmayı kazanması halinde liderliğe yükselecek.

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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

Kritik karşılaşma öncesi Fransa'ya, deneyimli orta saha oyuncusu N'Golo Kante'den kötü haber geldi. Yıldız futbolcu sakatlığı nedeniyle A Millilere karşı oynanacak mücadelede forma giyemeyecek.

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Şenol Güneş sahaya süreceği kadroyu belirledi! İşte Türkiye'nin Fransa 11'i

Fransız basını Chelsea'li futbolcunun yerine forma giyebilecek isimler olarak Tanguy Ndombele ve Blaise Matuidi isimlerini ön plana çıkardı.

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