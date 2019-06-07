07 Haziran 2019, Cuma

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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.

Giriş Tarihi: 07.06.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 21:01
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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, saat 20.00 sıralarında Kısıklı'daki konutundan çıkarak Beşiktaş'ta bir otele geldi.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...

Başkan Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katıldı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...

Erdoğan çiftin nikah şahitliğini yaptı.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...

Nikah töreninin ardından çifti tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan otelden ayrılarak Kısıklı'daki konutuna gitti.

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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...
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