07 Haziran 2019, Cuma
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Mesut Özil ve Amine Gülşe evlendi! Başkan Erdoğan nikah şahidi oldu...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünyaca ünlü futbolcu Mesut Özil ile Türkiye güzeli Amine Gülşe'nin düğün törenine katılarak nikah şahitliği yaptı.
Giriş Tarihi: 07.06.2019 21:00 Güncelleme Tarihi: 07.06.2019 21:01
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