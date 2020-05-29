29 Mayıs 2020, Cuma

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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada maçların 12 Haziran'da başlayacağını resmen duyururken, federasyonun gündemdeki maddelerden olan ve düşürüleceği konuşulan Süper Lig'deki yabancı sayısıyla ilgili devrim gibi bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:18
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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Corona virüsü tedbirleri kapsamında Süper Lig'e süresiz ara verilmesinin ardından, TFF Başkanı Nihat Özdemir'in açıklamaları sonrası başlama düdüğünün ne zaman çalacağı da belli oldu.

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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Yönetim Kurulu'nun Süper Lig'i 12 Haziran tarihinde başlatma kararıyla birlikte futbolda geleceğe yönelik hamleler şimdiden yapılmaya başladı.

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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Liglerin başlamasının ardından futbol için de yeni normalin nasıl olacağı konusunda birçok senaryo yazılıp çizilirken, Hürriyet Gazetesi yazarı Mehmet Arslan konuyu köşesine taşıdı.

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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu'n birçok yeni kararlar aldığını okuyucularıyla paylaşan Arslan, yabancı kuralı için de ilginç bilgiler verdi.

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TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

İşte o yazı...

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