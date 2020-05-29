TFF'den devrim gibi karar! İşte yeni yabancı kuralı

Türkiye Futbol Federasyonu, resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada maçların 12 Haziran'da başlayacağını resmen duyururken, federasyonun gündemdeki maddelerden olan ve düşürüleceği konuşulan Süper Lig'deki yabancı sayısıyla ilgili devrim gibi bir karar aldığı öğrenildi. İşte detaylar...