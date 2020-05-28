Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde 5.5 milyondan fazla insanı etkilerken 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayıları gitgide düşerken, normalleşme planı devreye sokulmuştu. Kalabalık nüfusuyla pandemiden en çok etkilenen şehir olan İstanbul'da ise büyük tehlike kapıda. İşte detaylar...