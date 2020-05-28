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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde (Covid-19) tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

Çin'de ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını dünya genelinde 5.5 milyondan fazla insanı etkilerken 350 binden fazla insanın hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Ülkemizde de vaka sayıları gitgide düşerken, normalleşme planı devreye sokulmuştu. Kalabalık nüfusuyla pandemiden en çok etkilenen şehir olan İstanbul'da ise büyük tehlike kapıda. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 28.05.2020 11:37
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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

Corona virüsü vakalarının en çok görüldüğü şehir olan İstanbul, Ramazan Bayramı sonrasında tüm Türkiye gibi normalleşme sürecine giriyor.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

İstanbul'da, şu an için Covid-19 önlemleri kapsamında sınırlı sayıda yolcu taşınan toplu ulaşım araçlarında, normalleşme ile ortaya çıkacak manzara ise uzmanları endişelendiriyor.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

Normal zamanlarda ortalama 13 milyon yolculuk hareketi gerçekleşen toplu taşımada yeni dönemde sosyal mesafe kuralının nasıl uygulanacağı ve özel araç sayısındaki artışa bağlı trafik sıkışıklığı tartışılan konular arasında yer alacak.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

Milliyet'te yer alan habere göre özel araç tercihinde yüzde 15'lik artış yaşanacağı ve kentteki trafik sıkışıklığının önümüzdeki dönemde krize dönüşeceği ortak kanaat olarak vurgulanırken, İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu ise acil eylem planı üzerinde çalışmalara başladı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsünde Covid-19 tehlike kapıda! Yeni salgın gelebilir

İstanbul Valiliği bünyesinde kurulan Ulaşım Bilim Kurulu'nun başında bulunan Prof. Dr. Mustafa Ilıcalı, şu açıklamaları yaptı:

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