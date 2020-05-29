29 Mayıs 2020, Cuma

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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) etkisini sürdürmeye devam ederken, bilim insanları da ilk kez ortaya çıkan bu virüs için tedavi çalışlamarını sürdürüyor. Dünyada her gün corona virüsüyle ilgili yeni bilgiler paylaşılırken, son yapılan araştırmalarda ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...

Giriş Tarihi: 29.05.2020 11:35
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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü (Covid-19) salgını ile mücadele tüm hızıyla sürüyor. Ülkemizde de alınan erken tedbirler sonucu, virüsün yayılım hızı düşürüldü.

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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Buna ek olarak çeşitli bakanlıklar, virüse karşı savaşta birtakım araştırmalar ve çalışmalar yapıyor. Son yapılan analizler Tarım ve Orman Bakanlığından geldi.

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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'de corona virüsün dağılımına ilişkin detaylı bilgi edinmek ve olası erken uyarı sistemini geliştirmek amacıyla, Türkiye Su Enstitüsü Başkanlığı koordinatörlüğünde çalışma yapılacağını duyurmuştu.

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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Pakdemirli, corona virüsünün su ve atık sulardaki varlığının araştırılacağını ve bu konuda olası risklere karşı erken uyarı sisteminin geliştirileceğini açıklamıştı. Pilot il olarak İstanbul'un seçildiği projede çalışmalar, Türkiye'nin pek çok ilinde devam ediyor.

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Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Projenin danışmanlığını yapan Marmara Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bilge Alpaslan Kocamemi, çalışmalardan elde ettikleri önemli sonuçları anlattı.

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