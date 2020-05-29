Dünyada ilk kez Türkiye'de yapıldı! Corona virüsü...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve dünyaya yayılan corona virüsü (koronavirüs) etkisini sürdürmeye devam ederken, bilim insanları da ilk kez ortaya çıkan bu virüs için tedavi çalışlamarını sürdürüyor. Dünyada her gün corona virüsüyle ilgili yeni bilgiler paylaşılırken, son yapılan araştırmalarda ilginç bir sonuç ortaya çıktı. Son dakika corona virüsü haberleri...