IFAB'dan olay VAR itirafı!

Başta Gary Lineker olmak üzere birçok futbol yorumcusu da VAR'dan şikayetçi olduklarını belirtti. Liverpool maçında VAR nedeniyle golü sayılmayan Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise ''Futbolun doğasına aykırı bir durum var. Bu iş böyle olmaz.'' diyerek görüşlerini paylaştı.