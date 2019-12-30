30 Aralık 2019, Pazartesi
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IFAB'dan olay VAR itirafı!
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu(IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kısa mesafelerde ofsayt tespitinde başarılı olmadığını deklare etti. Ayrıca IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin yanlış kullanıldığı itirafında da bulundu. İşte gündem olan açıklama ve detayları...
Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:04
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