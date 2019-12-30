30 Aralık 2019, Pazartesi

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IFAB'dan olay VAR itirafı!

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu(IFAB), Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin kısa mesafelerde ofsayt tespitinde başarılı olmadığını deklare etti. Ayrıca IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin yanlış kullanıldığı itirafında da bulundu. İşte gündem olan açıklama ve detayları...

Giriş Tarihi: 30.12.2019 20:04
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IFAB'dan olay VAR itirafı!

Association Press'e konuşan IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud'un Premier Lig üzerinden yaptığı tarihi açıklama Süper Lig'i de yakından ilgilendiriyor.

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IFAB'dan olay VAR itirafı!

İngiltere Premier Lig'in 19. haftasında damga vuran Video Yardımcı Hakem Sistemi hakkında IFAB'dan açıklama geldi.Ada'da birbirine tıpatip benzeyen 4 golün Video Yardımcı Hakem Sistemi tarafından iptal edilmesi İngiliz futbolseverleri adeta çılgına çevirdi. Taraftarlar, VAR sisteminin iptali için imza kampanyası başlattı.

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IFAB'dan olay VAR itirafı!

İngiliz taraftarlar, gözle görülemeyecek ofsayt pozisyonlarının bilgisayardan karar vermesine sert bir şekilde tepki gösterdi. Taraftarlar, sosyal medya üzerinden 'Futbol öldü', 'Bu artık futbol değil' 'VAR iptal edilsin' şeklinde paylaşımlarda bulundular.

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IFAB'dan olay VAR itirafı!

Başta Gary Lineker olmak üzere birçok futbol yorumcusu da VAR'dan şikayetçi olduklarını belirtti. Liverpool maçında VAR nedeniyle golü sayılmayan Wolverhampton'ın teknik direktörü Nuno Espirito Santo ise ''Futbolun doğasına aykırı bir durum var. Bu iş böyle olmaz.'' diyerek görüşlerini paylaştı.

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IFAB'dan olay VAR itirafı!

Tüm bu yaşananların ardından IFAB Genel Sekreteri Lukas Brud, Video Yardımcı Hakem Sistemi'nin Premier Lig'de yanlış kullanıldığını açıkladı ve bir de itirafta bulundu. Brud, Omuz ucu veya ayak parmağı mesafesi gibi kısa ölçülerde VAR'ın tam tespit yapma konusunda başarılı olmadığını ve bu pozisyonları VAR'da izlenmemesi gerektiğini savundu.

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