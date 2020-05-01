01 Mayıs 2020, Cuma
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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! "Vaka sayısında patlama olabilir"
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca insana bulaşan ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemi için Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro'dan korkutan bir açıklama geldi. İşte o açıklama...
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