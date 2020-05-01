01 Mayıs 2020, Cuma

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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! "Vaka sayısında patlama olabilir"

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Milyonlarca insana bulaşan ve yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine neden olan pandemi için Chelsea'nin eski doktoru Eva Carneiro'dan korkutan bir açıklama geldi. İşte o açıklama...

Giriş Tarihi: 01.05.2020 18:06
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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir

Corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı tehdit etmeye devam ederken, futbolu da oldukça yakından etkilemiş durumda...

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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir

Dünya genelinde vaka sayısı 3 milyon 124 binin üzerinde, 217 binden fazla kişi ise hayatını kaybetti.

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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir

BORIS JOHNSON DA 'CORONA'YA YAKALANMIŞTI
Corona virüsün çok büyük zarar verdiği ülkelerden biri de İngiltere...

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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, salgının dünyaya yayıldığı günlerde "Sokağa çıkma yasağı ilan etmeyeceğiz. Halkımız kendi sağlığına dikkat ederek günlük yaşamına devam edebilir" şeklinde açıklama yapmıştı.

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Eva Carneiro'dan korkutan açıklama! Vaka sayısında patlama olabilir

Ancak günler ilerledikçe İngiltere'de vaka sayıları hızla artmaya başlamış, en sonunda Başbakan Boris Johnson da corona virüse yakalanmıştı.

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