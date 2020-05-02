Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken milyonlarca insan ise salgın hastalığa yakalanmıştı. Ülkemizde de pandemi için birçok tedbir alınırken, bulunduğumuz günlerde vaka sayıları ciddi şekilde azalarak kısmen de olsa insanları rahatlatıyor. Bu iyi haberler sonrası tedbirleri elden bırakmamak gerekirken, Sağlık Bakanlığı corona virüsünün sıfırlandığı iller için flaş bir karar aldı: Tersine karantina. İşte detaylar...