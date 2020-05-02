02 Mayıs 2020, Cumartesi

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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını yüzbinlerce insanın hayatını kaybetmesine sebep olurken milyonlarca insan ise salgın hastalığa yakalanmıştı. Ülkemizde de pandemi için birçok tedbir alınırken, bulunduğumuz günlerde vaka sayıları ciddi şekilde azalarak kısmen de olsa insanları rahatlatıyor. Bu iyi haberler sonrası tedbirleri elden bırakmamak gerekirken, Sağlık Bakanlığı corona virüsünün sıfırlandığı iller için flaş bir karar aldı: Tersine karantina. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 02.05.2020 11:12
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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

Corona virüsü ile mücadele ülkemizde tüm hızıyla sürerken yeni önlemler de alınmaya devam ediyor. Alınan son dakika bilgisine göre, bayram sonrasına kadar vaka sayısını sıfıra indiren iller özel olarak değerlendirilecek. Edinilen bilgiye göre bu illerde temel önlemler alınarak, sosyal hayatın yeniden başlatılması gündeme gelebilecek.

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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

İşyerlerinin açılması söz konusu olabilecek. Bu illerin ancak kendileriyle benzer verilere sahip komşu illerle iletişime geçebileceği veya sadece il sınırları içerisinde serbesti sağlanacağı, şehirlerarası hareketliliğe izin verilmeyeceği belirtiliyor.

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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

15 İLDE UYGULANABİLİR
Böylece vaka görülmeyen illerin diğerlerinden korunarak, "tersine karantina" uygulanabileceği kaydediliyor.

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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

Şu aşamada bir süreden beri yeni vaka görülmeyen Gümüşhane, Bartın, Burdur, Tunceli gibi illerin bu kapsamda olabileceği, bu durumda bulunan il sayısının da 15 civarında olduğu ifade ediliyor.

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Son dakika: Bayram sonrası plan 'Tersine karantina'

BARTIN DUYURMUŞTU
Bazı illerin valilileri, kendi illerindeki duruma ilişkin değerlendirme yapmışlardı. Corona virüsü pandemisiyle ilgili açıklama yapan Bartın Valiliği, kentte son 5 günde pozitif vaka görülmediğini duyurmuştu.

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