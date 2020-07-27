27 Temmuz 2020, Pazartesi

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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), maç hakem raporlarına dayanarak hazırladığı raporda dikkat çeken istatistikler yayınladı. İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda dikkat çeken o istatistikler...

Giriş Tarihi: 27.07.2020 13:50
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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler

Süper Lig'de 2019-20 Cemil Usta Sezonu'nun sona ermesiyle birlikte öne çıkan istatistikler de yayınlandı.

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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler

TFF'nin sitesinden açıklanan raporlarda en çok süre alan oyuncu, galibiyet sayıları, gol ve kart sayıları, oyuncu değişiklik sayıları gibi veriler de yer aldı.

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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler

İŞTE 2019-20 SEZONUNA AİT İSTATİSTİKLER

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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler
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TFF açıkladı! İşte Süper Lig 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nda öne çıkan istatistikler
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