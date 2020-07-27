Spor camiasından Mersin'deki şehitlerimiz için başsağlığı mesajI!

Mersin'in Mut ilçesinde, Mehmetçiklerimizi taşıyan otobüsün freni boşaldı ve şarampole yuvarlandı. 5 askerimizin şehit olduğu kaza sonrasında spor camiası da başsağlığı mesajları yayınladı. İşte o mesajlar...