27 Temmuz 2020, Pazartesi

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir yöneticileri, teknik heyeti ve futbolcularını kabul etti.

Giriş Tarihi: 27.07.2020 16:20
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti

Gümüşdağ ve futbolcular Başkan Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti

Başkan Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti
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Başkan Recep Tayyip Erdoğan Medipol Başakşehir'i kabul etti
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