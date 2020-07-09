09 Temmuz 2020, Perşembe

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! (31. hafta)

Süper Lig'in 31. haftası, oynanan 3 mücadeleyle sona erdi. Düşme hattını yakından ilgilendiren karşılaşmada Çaykur Rizespor, Kayserispor'u 3-2 yendi. Gaziantep ise 2 dakikada Konyaspor'u devirdi ve 3-1 sahadan galip ayrıldı. Günün kapanış maçında ise Beşiktaş, Kasımpaşa karşısında Güven Yalçın'ın son dakika golüyle 3-2 galip geldi. İşte Süper Lig'de güncel puan durumu...

Giriş Tarihi: 09.07.2020 23:29
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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

İŞTE SÜPER LİG'DE GÜNCEL PUAN DURUMU

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

18- Ankaragücü 26 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

17- Konyaspor 30 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

16- Kayserispor 31 PUAN

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İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 31. hafta

15- Rizespor 32 PUAN

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