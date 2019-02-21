21 Şubat 2019, Perşembe

A SPOR GALERİ

En çok kazanan 15 kadın esporcu

Espor sadece oyun oynamaktan ibaret değil! Pek çok oyuncu profesyonel arenada oyun oynayaak adını duyuruyor, turnuvalarda kupa kaldırıyor ve daha önemlisi ciddi paralar kazanıyor. Esporun son zamanlarda dikkat çeken özelliğiyse sadece erkeklerin değil kadınların da ciddi anlamda merak göstererek bu dünyaya adım atması.

İşte kazandıkları rakamlarla dudak uçuklatan 15 kadın esporcu...

Giriş Tarihi: 21.02.2019 12:28
  • 1
  • 15
En çok kazanan 15 kadın esporcu

Alyona Kuvaeva

Ülke: Rusya

Sıra: 15

Nick: Candy

Toplam kazanç: 22.3 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

  • 2
  • 15
En çok kazanan 15 kadın esporcu

Anastasiya Evdokina

Sıra: 14

Ülke: Rusya

Nick: Nast1a

Toplam kazanç: 23.2 milyon dolar

Oyun: Hearthstone

  • 3
  • 15
En çok kazanan 15 kadın esporcu

Christine Chi

Sıra: 13

Ülke: ABD

Nick: potter

Toplam kazanç: $24 milyon dolar

Oyun: CS:GO

  • 4
  • 15
En çok kazanan 15 kadın esporcu

Stephanie Harvey

Sıra: 12

Ülke: Kanada

Nicki: missharvey

Toplam kazanç: $26.3 milyon dolar

Oyun: CS:GO

  • 5
  • 15
En çok kazanan 15 kadın esporcu

Julia Kiran

Sıra: 11

Ülke: İsveç

Nick: juliano

Toplam kazanç: $26.9 milyon dolar

Oyun: CS:GO

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