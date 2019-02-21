En çok kazanan 15 kadın esporcu

Espor sadece oyun oynamaktan ibaret değil! Pek çok oyuncu profesyonel arenada oyun oynayaak adını duyuruyor, turnuvalarda kupa kaldırıyor ve daha önemlisi ciddi paralar kazanıyor. Esporun son zamanlarda dikkat çeken özelliğiyse sadece erkeklerin değil kadınların da ciddi anlamda merak göstererek bu dünyaya adım atması.

İşte kazandıkları rakamlarla dudak uçuklatan 15 kadın esporcu...