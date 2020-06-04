Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünde dönüm noktası gerçekleşti. Yeryüzünde 6 milyon 474 bin kişiye bulaşan ve 382 bin insanın ölümüne yol açan salgında bir ilk gerçekleşti. Dünyaya diz çöktüren kabusta 3 Haziran tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...