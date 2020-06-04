04 Haziran 2020, Perşembe

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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Çin'in Wuhan şehrinde ortaya çıkan tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip corona virüsünde dönüm noktası gerçekleşti. Yeryüzünde 6 milyon 474 bin kişiye bulaşan ve 382 bin insanın ölümüne yol açan salgında bir ilk gerçekleşti. Dünyaya diz çöktüren kabusta 3 Haziran tarihi bir gün olarak kayıtlara geçti. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 04.06.2020 11:36 Güncelleme Tarihi: 04.06.2020 11:40
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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Çin'in Hubey eyaletine bağlı Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsünün (Covid-19) tespit edildiği kişi sayısı dünya genelinde 6 milyon 452 bin 703'e ulaştı.

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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

EN AĞIR BİLANÇO ABD'DE

ABD, en fazla vaka ve ölümün görüldüğü ülke oldu. Ülkede 1 milyon 881 bin 205 kişide Covid-19 tespit edilirken, salgın nedeniyle 180 bin 59 kişi yaşamını yitirdi.

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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Türkiye'de ise Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 786 kişiye Covid-19 tanısı konulduğunu, 22 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 165 bin 555, can kaybının 4 bin 585 olduğunu açıkladı.

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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Bu arada corona virüsünün ilk görüldüğü günden bu yana 3 Haziran tarihi itibarıyla bir ilk yaşandı...

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Tarihi bir gün! Covid-19'da bir ilk yaşandı...

Covid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, dünya genelinde virüs nedeniyle 382 bin 484 kişi öldü, virüs tespit edilen 3 milyon 67 bin 681 kişi iyileşti.

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