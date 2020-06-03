03 Haziran 2020, Çarşamba

A SPOR GALERİ

Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Sassuolo'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Juventus'a imza atan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla ilk 11'e kadar yükselmişti. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası iyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan milli stoperimiz Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer radarına girdi. Siyah-beyazlıların da 22 yaşındaki stoperi bırakmaya niyeti yok. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 03.06.2020 14:05 Güncelleme Tarihi: 03.06.2020 14:06
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Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Uzun süren sakatlık döneminden yeni çıkan Juventus'un genç defans oyuncusu Merih Demiral'ın peşini, Avrupa'nın dev kulüpleri bırakmıyor.

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Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Sassuolo'da sergilediği başarılı performansın ardından Juventus'un yolunu tutan milli futbolcu için teklif üstüne teklif geliyor.

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Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Bilindiği gibi siyah-beyazlı kulübün sportif direktörü Fabio Paratici daha önce genç stoper için İngiliz ekibi Leicester City'den gelen 40 milyon Euro'luk teklifi geri çevirmişti.

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Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

İtalyan basınından Calciomercato'da yer alan habere göre Juventus, takımın geleceğinde önemli bir yere sahip olacağını düşündüğü Merih'i bırakmamaya kararlı.

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Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Haberde, Atletico Madrid ve Arsenal'den gelen tekliflerin de reddedileceği ifade edildi.

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