Devlerin Merih Demiral savaşı sürüyor! 40 milyon Euro...

Sassuolo'dan 15 milyon Euro bonservis bedeliyle İtalyan devi Juventus'a imza atan Merih Demiral, burada gösterdiği performansla ilk 11'e kadar yükselmişti. Geçirdiği ağır sakatlık sonrası iyileşme sürecine giren ve çalışmalara başlayan milli stoperimiz Merih Demiral, Avrupa devlerinin transfer radarına girdi. Siyah-beyazlıların da 22 yaşındaki stoperi bırakmaya niyeti yok. İşte detaylar...