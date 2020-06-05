Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak 6.4 milyondan fazla insana bulaşmış ve 380 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemiye karşı çalışmalarını sürdürürken, ülkemizde de vaka ve ölüm sayıları ön görülen seviyeye gerilemiş durumda. Peki, corona virüsü aşısı (ilacı) ne zaman çıkacak? Son gelişmeler neler? İşte son dakika bilgileriyle birlikte o gelişmeler...