05 Haziran 2020, Cuma

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü (Covid-19) aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm dünyayı etkisi altına alarak 6.4 milyondan fazla insana bulaşmış ve 380 binden fazla kişinin hayatını kaybetmesine neden olmuştu. Bilim insanları her geçen gün pandemiye karşı çalışmalarını sürdürürken, ülkemizde de vaka ve ölüm sayıları ön görülen seviyeye gerilemiş durumda. Peki, corona virüsü aşısı (ilacı) ne zaman çıkacak? Son gelişmeler neler? İşte son dakika bilgileriyle birlikte o gelişmeler...

Giriş Tarihi: 05.06.2020 10:31
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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgınından etkilenen havacılık sektörünün 2023'ten önce tamamen toparlanamayacağını ve sektörün derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya olduğunu bildirdi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Moody'sden yapılan açıklamada, hava yolu yolcu talebindeki ciddi durgunluğun 2021'de de devam edeceği belirtildi.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Açıklamada, "Havacılık sektörü 2023'ten önce tamamen toparlanamayacak ve derin yapısal değişikliklerle karşı karşıya kalacak." ifadesi yer aldı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

Kuruluşun açıklamasında, sağlıkla ilgili endişeler, kurumsal seyahat politikalarındaki değişiklikler, uluslararası seyahatteki olası kısıtlamalar ve daha düşük gayrisafi yurt içi hasıla ile yükselen işsizlik nedeniyle azalan harcamalar nedeniyle yolcu talebinin 2022'ye kadar sınırlı olacağı aktarıldı.

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Son dakika: Yeni tip corona virüsü Covid-19 aşısının kullanılacağı tarih açıklandı

HAVA YOLU ŞİRKETLERİNİN BORÇ YÜKÜ ARTACAK
Havacılık sektöründeki talebin 2023 yılında 2019'daki seviyelerine yaklaşabileceğinin belirtildiği açıklamada, Covid-19 salgınına ilişkin belirsizliğin öngörü yapmayı zorlaştırdığı aktarıldı.

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