20 Temmuz 2019, Cumartesi

A SPOR GALERİ

Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den istenmeyen adam haline gelene sonrasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan, oradan da İspanya Liga 2 takımlarından Las Palmas'a giden Emenike yine sürpriz bir transfere imza attı. İşte Nijeryalı golcü Emenike'nin yeni takımı...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 13:54
  • 1
  • 9
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Bir dönem Fenerbahçe forması da giyen Emmanuel Emenike sürpriz bir transfere imza atmak üzere.

  • 2
  • 9
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Sarı-lacivertli kulüpte istenmeyen adam haline gelen Emenike'nin yeni takımı belli oluyor.

  • 3
  • 9
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den sonra sırasıyla önce Olympiakos daha sonra da Las Palmas forması giyen Emenike'nin yeni durağı şaşırttı.

  • 4
  • 9
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

İşte ayrıntılar...

  • 5
  • 9
Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Ülkemizde bir dönem Karabükspor ve Fenerbahçe formalarını giyen Emmanuel Emenike'nin yeni durağı belli oldu.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör