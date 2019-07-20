Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!

Fenerbahçe'den istenmeyen adam haline gelene sonrasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan, oradan da İspanya Liga 2 takımlarından Las Palmas'a giden Emenike yine sürpriz bir transfere imza attı. İşte Nijeryalı golcü Emenike'nin yeni takımı...

Giriş Tarihi: 20.07.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 13:54 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





