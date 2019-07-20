20 Temmuz 2019, Cumartesi
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Emmanuel Emenike'den sürpriz transfer!
Fenerbahçe'den istenmeyen adam haline gelene sonrasında Yunan ekibi Olympiakos'a transfer olan, oradan da İspanya Liga 2 takımlarından Las Palmas'a giden Emenike yine sürpriz bir transfere imza attı. İşte Nijeryalı golcü Emenike'nin yeni takımı...
Giriş Tarihi: 20.07.2019 13:54 Güncelleme Tarihi: 20.07.2019 13:54
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