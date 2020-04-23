23 Nisan 2020, Perşembe
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Süper Lig kulüpleri ve spor camiasından 23 Nisan paylaşımları!
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılışının ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın 100. yılını kutladığımız bugün, Süper Lig kulüpleri ve spor camiasından da bu özel güne dair paylaşımlar geldi. İşte o paylaşımlar...
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