Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

Ada'da oluşturulan iki ekip arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Survivor ekibininin 10-9 mağlup olduğu karşılaşmada bir diğer eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan ziyade Aycan Yanaç'ın performansı izleyicileri hayran bıraktı.