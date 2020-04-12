12 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

Yaklaşık 2 ay önce yayın hayatına başlayan Survivor 2020'de heyecan hız kesmeden devam etti. Son bölümde oynanan futbol maçına ise Aycan Yanaç damga vurdu. Milli futbolcunun performansı sosyal medyada kısa sürede gündeme oturdu.

Giriş Tarihi: 12.04.2020 11:04
ABONE OL
  • 1
  • 15
Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

Survivor 2020'de heyecan sürmeye devam ediyor. Programın son bölümüne damga vuran milli futbolcu Aycan Yanaç'ın performansının yankıları hala sürüyor.

  • 2
  • 15
Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

Ada'da oluşturulan iki ekip arasında bir futbol karşılaşması oynandı. Survivor ekibininin 10-9 mağlup olduğu karşılaşmada bir diğer eski futbolcu Sercan Yıldırım'dan ziyade Aycan Yanaç'ın performansı izleyicileri hayran bıraktı.

  • 3
  • 15
Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

Karşılaşmanın ardından sosyal medyada damga vuran Yanaç'a övgüler yağdırıldı.

  • 4
  • 15
Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!

İŞTE O YORUMLAR

  • 5
  • 15
Survivor Aycan Yanaç'ın futbol performansı sosyal medyaya damga vurdu!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör