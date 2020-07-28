28 Temmuz 2020, Salı

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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

Süper Lig'in 2019-2020 sezonunda Aytemiz Alanyaspor'da gösterdiği başarılı performans ile transferin gözde isimlerinden biri haline gelen N'Sakala, Aytemiz Alanyaspor'a veda etti. Sosyal Medya üzerinden yaptığı paylaşımla takıma veda eden N'Sakala'nın adı Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

Giriş Tarihi: 28.07.2020 15:04 Güncelleme Tarihi: 28.07.2020 15:15
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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

Erol Bulut yönetiminde başarılı bir sezon geçiren Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcularından biri olan N'Sakala'nın ismi uzun süredir Beşiktaş ve Fenerbahçe ile anılıyordu.

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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

Özellikle Beşiktaş'ın uzun süredir nabız yokladığı isimlerden biri olan N'Sakala, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla Aytemiz Alanyaspor'a veda etti.

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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

Beşiktaş'ta geleceği henüz belli olmayan isimlerden biri olan Caner Erkin'in gidişi yüksek bir ihtimal olarak gözüküyor. Tecrübeli sol bekle yolların ayrılmasının ardından siyah-beyazlılar, o bölgeyi N'Sakala ile doldurmak istiyor.

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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

N'Sakala'nın bir diğer talibi ise 2 sezondur sol bek sıkıntısı yaşayan Fenerbahçe. Hasan Ali Kaldırım'ın uzun süreli sakatlığı ile birlikte o bölgede büyük sıkıntı yaşayan Fenerbahçe, N'Sakala ile bölgeyi kuvvetlendirmeyi amaçlıyor.

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N'Sakala Alanyaspor'a veda etti! Fenerbahçe ve Beşiktaş peşindeydi!

Devleri peşine takan N'sakala sosyal medyadan yaptığı paylaşımda takım arkadaşlarına 'Birlikte oynayacağımız son maçımız. Beni özleyecek misiniz?' sorusunu sordu.

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