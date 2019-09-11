Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

GRUPLAR 4 TAKIM DEĞİL 8 TAKIM OLACAK

Planlanan değişikliğe göre gruplar 4 takım yerine 8 takımdan oluşacak. Grup sayısı ise 8 yerine 4 olacak. Takımlar grup aşamasında 14 maç oynanması ve bazı karşılaşmalar haftasonunda oynanması önerilmişti.