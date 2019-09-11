11 Eylül 2019, Çarşamba

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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde devrim niteliğinde değişiklikler yapılması gündemde. Avrupa'nın en iyi liglerinden kulüplerin yarıştığı Devler Ligi'nde gruplandırma sistemi 5 büyük lig kulüplerinin de isteği üzerine değişikliğe gidilmesi söz konusuydu. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 11.09.2019 23:34
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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

Şampiyonlar Ligi' nde yıllardır devam eden 4 takımlı 8 grup formatı, 2024 yılında değişebilir.

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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

İngiliz basınında çıkan haberler futbolseverleri heyecanlandırırken, yeni sistemin detayları da merakla bekleniyordu.

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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

İşte İngiliz basınına göre UEFA kulislerinde konuşulan konu Şampiyonlar Ligi format değişikliği.

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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

GRUPLAR 4 TAKIM DEĞİL 8 TAKIM OLACAK
Planlanan değişikliğe göre gruplar 4 takım yerine 8 takımdan oluşacak. Grup sayısı ise 8 yerine 4 olacak. Takımlar grup aşamasında 14 maç oynanması ve bazı karşılaşmalar haftasonunda oynanması önerilmişti.

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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format

Görüşmelerin devam ettiği ancak UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'in bu değişikliğe pek sıcak bakmadığı biliniyordu.

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