11 Eylül 2019, Çarşamba
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Şampiyonlar Ligi'nde sistem değişiyor! İşte yeni format
Avrupa'nın 1 numaralı futbol organizasyonu olan Şampiyonlar Ligi'nde devrim niteliğinde değişiklikler yapılması gündemde. Avrupa'nın en iyi liglerinden kulüplerin yarıştığı Devler Ligi'nde gruplandırma sistemi 5 büyük lig kulüplerinin de isteği üzerine değişikliğe gidilmesi söz konusuydu. İşte detaylar...
Giriş Tarihi: 11.09.2019 23:34
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