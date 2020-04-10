Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeseli ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Efsaneler ekranda...

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüsü salgını birçok alanı etkilediği gibi spor camisını da derinden etkiledi. Tüm dünyada spor organizasyonları ileri bir tarihe ertelendi. Corona virüsü salgını sebebiyle birçok kişi evinde kendisini karantinaya aldı. Bu dönemde spor ile ilgili yayınlara hasret kalan sporseverlere çok özel iki belgesel sürprizi geldi. TRT Spor Michael Jordan ve Muhammed Ali'nin belgesellerini yayınlayacak. Peki, Michael Jordan ve Muhammed Ali belgeselleri ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Detaylar haberimizde...

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Giriş Tarihi: 10.04.2020 15:28 Güncelleme Tarihi: 10.04.2020 15:42 ABONE OL